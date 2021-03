Antonella Clerici contro i furbetti del vaccino: “Il mio turno sarà dopo l’estate” (Di venerdì 12 marzo 2021) Antonella Clerici sa che dovrà attendere la fine dell’estate per ricevere il vaccino: “Non è perché mi chiamo Antonella Clerici che devo avere dei vantaggi in più della signora Pina”. Ospite questa mattina di RTL 102.5 la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha risposto al tema della puntata di oggi, quello dei furbetti in Italia. furbetti che ricevono il reddito di cittadinanza senza averne diritto, poi ci sono quelli famosi del cartellino per finire con i furbetti del vaccino. In pratica l’Italia non è cambiata nemmeno con la pandemia, c’è chi attende sempre il proprio turno e chi sgomita e fa di tutto per saltare la fila, per prendere il posto di qualcun altro, tanto se non lo fa lui c’è un altro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 marzo 2021)sa che dovrà attendere la fine delper ricevere il: “Non è perché mi chiamoche devo avere dei vantaggi in più della signora Pina”. Ospite questa mattina di RTL 102.5 la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha risposto al tema della puntata di oggi, quello deiin Italia.che ricevono il reddito di cittadinanza senza averne diritto, poi ci sono quelli famosi del cartellino per finire con idel. In pratica l’Italia non è cambiata nemmeno con la pandemia, c’è chi attende sempre il proprioe chi sgomita e fa di tutto per saltare la fila, per prendere il posto di qualcun altro, tanto se non lo fa lui c’è un altro ...

