Anticipazioni Uomini e Donne 12 marzo 2021: cosa vedremo oggi in tv, il trono di Samantha

E' tutto pronto per un'altra puntata del dating show più seguito d'Italia: Uomini e Donne. In onda come ogni pomeriggio su Canale 5, scopriamo cosa vedremo oggi in tv grazie alle Anticipazioni emerse da Il Vicolo delle News. I tronista Samantha, Massimiliano e Giacomo sono pronti a tornare in studio per la puntata di oggi. La registrazione dovrebbe iniziare con Gemma Galgani e il suo 'sfogo dietro le quinte'. Gemma voleva dare una possibilità a Maurizio Giaroni ma lui è stato accusato di starle accanto solo per visibilità. Grande attesa per il trono di Samantha Curcio: la tronista ha ammesso di avere un interesse per Gero Natale, con il quale si è concessa anche un'esterna. Ieri però Gero ha dato la triste notizia di ...

