Anticipazioni Un Posto al sole 12 marzo | Clara drastica decisione

Leggi su solonotizie24

(Di venerdì 12 marzo 2021)e curiosità sulla nuova puntata, di venerdì 12, dell’amata soap Unal, in onda su Rai Tre dalle 20.10 circa. Lo scontro trae Alberto Questa sera dalle 20.30 circa su Rai Tre, andrà in onda un nuovo appuntamento con l’amata soap Unal. Ecco alcunesull’episodio di venerdì 12. Ecco alcune. Partiamo dae Patrizio. I due si sono lasciati travolgere dalla passione, ma ora dovranno fare i conti con le proprie coscienze. Il giovane Giordano dovrà assumersi le proprie responsabilità, masi scontrerà in maniera definitiva con Alberto. Il faccio a faccia tra Curcio e Palladini sarà ...