Annalisa, “Nuda10” un album dedicato alla musica (Di venerdì 12 marzo 2021) Poco dopo l’esperienza del Festival di Sanremo 2021 anche la cantante Annalisa si è rimessa in gioco con un nuovo album. Nuda10 è il disco uscito venerdì 12 marzo, una nuova versione del precedente Nuda. Già in prima posizione nella preorder di Amazon, il disco si compone di cinque nuovi brani ulteriori a quelli già presente nella sua precedente edizione. Naturalmente è presente Dieci, il brano con cui Annalisa ha calcato il palco dell’Ariston. Sono inoltre presenti gli inediti Eva+Eva, Amsterdam feat. Alfa e Movimento Lento con la produzione di Studio Itaca (Merk& Kremont), oltre che due rivisitazioni dei brani Alice e il blu con la produzione di Dorado Inc. e Il mondo prima di te con il feat. Michele Bravi. Nella versione digitale è presente anche la cover che de La musica è finita di Ornella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 12 marzo 2021) Poco dopo l’esperienza del Festival di Sanremo 2021 anche la cantantesi è rimessa in gioco con un nuovoè il disco uscito venerdì 12 marzo, una nuova versione del precedente Nuda. Già in prima posizione nella preorder di Amazon, il disco si compone di cinque nuovi brani ulteriori a quelli già presente nella sua precedente edizione. Naturalmente è presente Dieci, il brano con cuiha calcato il palco dell’Ariston. Sono inoltre presenti gli inediti Eva+Eva, Amsterdam feat. Alfa e Movimento Lento con la produzione di Studio Itaca (Merk& Kremont), oltre che due rivisitazioni dei brani Alice e il blu con la produzione di Dorado Inc. e Il mondo prima di te con il feat. Michele Bravi. Nella versione digitale è presente anche la cover che de Laè finita di Ornella ...

NaliOfficial : #Nuda10 fuori ora! ? - figlidiloredana : RT @LucaLazzaro96: C'è talmente tanto in questo album che bisognerebbe inventare un nuovo genere. ' Che genere ascolti? ' ' Di solito l'An… - Niko95Monster : RT @NaliOfficial: #Nuda10 fuori ora! ? - figlidiloredana : RT @ianshalf: mi dispiace, mi dispiace davvero tanto per chi non ascolta Annalisa, non può neanche immaginare che cosa si perda #nuda10 - Davide64854450 : RT @NaliOfficial: #Nuda10 fuori ora! ? -