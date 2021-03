Andrew Cuomo: dem aprono inchiesta di impeachment (Di venerdì 12 marzo 2021) Il parlamento statale di New York ha deciso di aprire un’inchiesta di impeachment contro il governatore Andrew Cuomo. Dopo tre ore di riunione è stato dato alla commissione Giustizia ampio potere di indagare sulle accuse contro Cuomo. Il governatore è accusato di molestie sessuali e di manipolazione dei dati degli anziani morti di covid nelle Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Il parlamento statale di New York ha deciso di aprire un’dicontro il governatore. Dopo tre ore di riunione è stato dato alla commissione Giustizia ampio potere di indagare sulle accuse contro. Il governatore è accusato di molestie sessuali e di manipolazione dei dati degli anziani morti di covid nelle

Ultime Notizie dalla rete : Andrew Cuomo Cuomo: i democratici aprono inchiesta d'impeachment Andrew Cuomo trema: il parlamento dello Stato di New York, controllato dal suo stesso partito, ha lanciato una inchiesta di impeachment contro il potente governatore democratico. Dopo tre ore di ...

Ultime Notizie Roma del 12 - 03 - 2021 ore 10:10 ...70 persone sono state uccise dai militari sottolineo NG e 2045 sono state arrestate il Parlamento dello stato di New York ha lanciato un'inchiesta di impeachment contro il governatore Andrew Cuomo ...

New York, avvio inchiesta impeachment nei confronti di Andrew Cuomo Rai News Andrew Cuomo: dem aprono inchiesta di impeachment Il parlamento statale di New York, dopo una riunione, ha deciso di aprire un’inchiesta di impeachment contro il governatore Andrew Cuomo.

I tanti guai del governatore di New York Andrew Cuomo è accusato di molestie sessuali e di aver manipolato i dati degli anziani morti di COVID-19 nelle case di riposo: ora è stata avviata una procedura di impeachment ...

