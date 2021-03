Andrea Zenga | la foto hot scatena anche la vip ma Rosalinda Cannavò non la prende bene

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 marzo 2021) Il GF Vip è finito da giorni ma i protagonisti continuano a essere nell’occhio del ciclone tra interviste e ospitate nei salotti televisivi. Senza poi contare i social, dove tutti loro hanno visto crescere il numero dei follower a cui ogni giorno, ora più di prima, raccontano il loro quotidiano. Ma in tutto questo non mancano frecciatine e altarini finalmente svelati. Perché in fondo un po’ di strategia qualcuno l’avrà pure usata nella Casa. Per Stefania Orlando una di questi è stata, su cui, seppur tra le righe, ha espresso forti dubbi e perplessità. Ospite in collegamento con Gabriele Parpiglia e ‘A Casa di’, la terza classificata al reality di Alfonso Signorini non è sembrata tanto convinta della sincerità dell’attrice siciliana.Prima il cambio di nome (era entrata nella Casa come Adua Del Vesco), poi la finta storia con ...