Andrea Zelletta su Natalia Paragoni | “Voglio dei figli da lei” | poi parla di Temptation Island

(Di venerdì 12 marzo 2021)ai microfoni di Casa Chi hato della sua esperienza al Grande Fratello Vip e del suo futuro con, la sua compagna scelta a Uomini e Donne. “Ho una grandissima fiducia nei confronti di, abbiamoto anche di. In casa ho avuto molto modo di pensare e c’è stato questo pensiero, mi piacerebbe avere deicon lei. Mi sento molto più maturo rispetto a prima di entrare al Grande Fratello Vip”. A domanda diretta: “se fossi entrato single di chi ti saresti invaghito?”ha non-risposto: “Se fossi entrato al GF Vip da single? Quest’anno tutte le donne erano molto belle, ma essendo io innamorato di, a livello ...

ospite di Casa Chi ha parlato della sua esperienza, appena terminata, all'interno del Grande Fratello Vip . L'ex tronista è partito un po' in "sordina" arrivando a conquistare la ...ospite di Casa Chi , dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip , non è apparso sicurissimo nel parlare della relazione d'amore nata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi , così come ...Andrea Zelletta sulla diffida di Natalia Paragoni al GF Vip: “L’ho capita” Andrea Zelletta, quarto classificato della quinta edizione del GF Vip, é stato ...Andrea Zelletta e Natalia Paragoni a Temptation Island? Arriva la risposta dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip: ecco cosa ne pensa.