Anche in provincia di Bergamo il lotto AstraZeneca ritirato per precauzione (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono in corso verifiche da parte dell’Ats Bergamo per verificare se ci sono state reazioni negative, e per ora non sembra. Perché Anche nella nostra provincia sono state distribuite dosi del lotto del vaccino Astra Zeneca ritirato giovedì dall’Aifa e, come da annuncio, Anche dalla Regione Lombardia. Il lotto in questione (ABV2856) è infatti molto grosso ed stato distribuito sia per vaccinare i medici e gli operatori sanitari dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo sia al polo fieristico di Chiuduno. Finora non risultano reazioni negative: niente trombosi come successo in Sicilia e in altre zone d’Europa. Reazioni che hanno fatto sospendere per precauzione la somministrazione in Danimarca, Austria, Estonia, Lituania, Lettonia e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 12 marzo 2021) Sono in corso verifiche da parte dell’Atsper verificare se ci sono state reazioni negative, e per ora non sembra. Perchénella nostrasono state distribuite dosi deldel vaccino Astra Zenecagiovedì dall’Aifa e, come da annuncio,dalla Regione Lombardia. Ilin questione (ABV2856) è infatti molto grosso ed stato distribuito sia per vaccinare i medici e gli operatori sanitari dell’ospedale Papa Giovanni disia al polo fieristico di Chiuduno. Finora non risultano reazioni negative: niente trombosi come successo in Sicilia e in altre zone d’Europa. Reazioni che hanno fatto sospendere perla somministrazione in Danimarca, Austria, Estonia, Lituania, Lettonia e ...

