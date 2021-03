Ancelotti e il calcio moderno: «Quello che fece Sacchi in Italia…» – VIDEO (Di venerdì 12 marzo 2021) Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa ricordando la sua esperienza come giocatore con Arrigo Sacchi. Le sue parole Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa ricordando la sua esperienza come giocatore con Arrigo Sacchi. Le sue parole Sacchi – «Il calcio si è evoluto e si sta evolvendo. Io ho avuto la fortuna di essere allenato da Sacchi che fece davvero qualcosa di speciale soprattutto in Italia dove predominava soprattutto il gioco difensivo. Credo che Sacci abbia cambiato la filosofia del calcio italiano». Leggi su calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Il tecnico dell’Everton Carloha parlato in conferenza stampa ricordando la sua esperienza come giocatore con Arrigo. Le sue parole Il tecnico dell’Everton Carloha parlato in conferenza stampa ricordando la sua esperienza come giocatore con Arrigo. Le sue parole– «Ilsi è evoluto e si sta evolvendo. Io ho avuto la fortuna di essere allenato dachedavvero qualcosa di speciale soprattutto in Italia dove predominava soprattutto il gioco difensivo. Credo che Sacci abbia cambiato la filosofia delitaliano». Leggi sunews24.com

