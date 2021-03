Amici, Deddy piange davanti alla Pettinelli: “Sembri un chierichetto, non sai cantare” (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel daytime di oggi di Amici di Maria De Filippi è scontro tra Anna Pettinelli e il cantante Deddy. Per lei è un grande no: Deddy non merita il serale. Dopo averlo fatto esibire nel brano I Maschi, Anna Pettinelli ha detto la sua sul cantante Deddy. A ridosso del serale i professori tirano le … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel daytime di oggi didi Maria De Filippi è scontro tra Annae il cantante. Per lei è un grande no:non merita il serale. Dopo averlo fatto esibire nel brano I Maschi, Annaha detto la sua sul cantante. A ridosso del serale i professori tirano le … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

