Amici 20 Serale: Ecco Il Nuovo Direttore Artistico! Amici 20: è stato svelato il nome del Nuovo Direttore artistico del Serale, dopo l'abbandono di Giuliano Peparini. Ecco di chi si tratta e qual è la sua storia. La ventesima edizione di Amici sta proseguendo e di conseguenza manca sempre meno al momento del Serale. I primi concorrenti sono già riusciti a raggiungere la fatidica fase, conquistando la maglia. In molti però si chiedono chi sarà il Direttore artistico dopo l'addio di Giuliano Peparini, che non lavorerà più per il programma. Ecco i dettagli. Amici 20: il Nuovo Direttore artistico è Stephane Jarny! Al Serale di Amici non possono mancare le belle coreografie su cui si esibiscono ballerini e ...

