America's Cup, Vasco Vascotto: "Luna Rossa è artefice del proprio destino. Sognavamo questa situazione"

Il finale è ancora tutto da scrivere in questa 36ma edizione dell'America's Cup. Ad Auckland Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand, contrariamente alle previsioni che davano i Defender in netto vantaggio, stanno dando vita ad uno spettacolo entusiasmante e si trovano in parità sul punteggio di 2-2 dopo quattro regate. Vasco Vascotto, coach del Team Prada Pirelli e figura carismatica all'interno della squadra, ha analizzato le due gare odierne: "Innanzitutto direi 'che bello lo sport'. E' ideale che, quando fai meno errori del tuo avversario, finisci davanti. Nella prima regata abbiamo navigato bene, meglio di Team New Zealand. Nella seconda abbiamo commesso degli errori e nello sport si pagano". Il triestino ammette che ci avrebbe messo la firma per trovarsi in parità con i Kiwi dopo quattro regate.

