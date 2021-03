America’s Cup, Tommaso Chieffi: “Luna Rossa meglio di bolina, NZ di poppa. 6-6? Non sarei stupito” (Di venerdì 12 marzo 2021) L’America’s Cup di vela è ormai entrata nel vivo. Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand si trovano sul punteggio di 2-2 dopo le prime quattro regate. Sin qui la partenza si è sempre rivelata decisiva: chi ha virato in testa alla prima boa di bolina ha poi anche vinto. Domani lo scenario potrebbe mutare: quasi certamente si gareggerà su uno dei campi di regata B, C o D, di nuovo disponibili dopo che il livello di allerta Covid è stato abbassato a 1. Di questa avvincente Coppa America abbiamo discusso con Tommaso Chieffi, tattico del Moro di Venezia che vinse la Louis Vuitton Cup nel 1992. Se alla vigilia Luna Rossa veniva data per spacciata o quasi da diversi addetti ai lavori (soprattutto neozelandesi), il velista toscano era stato uno nei pochi nel ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Cup di vela è ormai entrata nel vivo.ed Emirates Team New Zealand si trovano sul punteggio di 2-2 dopo le prime quattro regate. Sin qui la partenza si è sempre rivelata decisiva: chi ha virato in testa alla prima boa diha poi anche vinto. Domani lo scenario potrebbe mutare: quasi certamente si gareggerà su uno dei campi di regata B, C o D, di nuovo disponibili dopo che il livello di allerta Covid è stato abbassato a 1. Di questa avvincente Coppa America abbiamo discusso con, tattico del Moro di Venezia che vinse la Louis Vuitton Cup nel 1992. Se alla vigiliaveniva data per spacciata o quasi da diversi addetti ai lavori (soprattutto neozelandesi), il velista toscano era stato uno nei pochi nel ...

