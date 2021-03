America’s Cup, risultati e classifica: Luna Rossa-Team New Zealand 2-2 (Di venerdì 12 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si affrontano nel match race che mette in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. I due equipaggi si sfidano nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) per la conquista della ribattezzata Vecchia Brocca. Si preannuncia una contesa estremamente tirata e avvincente, i Kiwi partono con i favori del pronostico ma l’equipaggio italiano ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari e tentare il colpaccio. I padroni di casa vorranno difendere il trofeo conquistato quattro anni fa alle Bermuda, Team Prada Pirelli punta a strapparglielo e a portare la Coppa America in Italia per la prima volta in 170 anni di storia. Luna Rossa ha vinto la Prada Cup, asfaltando prima gli statunitensi di American Magic ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021)Newsi affrontano nel match race che mette in palio laCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. I due equipaggi si sfidano nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) per la conquista della ribattezzata Vecchia Brocca. Si preannuncia una contesa estremamente tirata e avvincente, i Kiwi partono con i favori del pronostico ma l’equipaggio italiano ha tutte le carte in regola per giocarsela alla pari e tentare il colpaccio. I padroni di casa vorranno difendere il trofeo conquistato quattro anni fa alle Bermuda,Prada Pirelli punta a strapparglielo e a portare la Coppa America in Italia per la prima volta in 170 anni di storia.ha vinto la Prada Cup, asfaltando prima gli statunitensi di American Magic ...

