America’s Cup, Peter Burling: “Sono andati subito via, Luna Rossa si è rivelata migliore” (Di venerdì 12 marzo 2021) Team New Zealand è stata sconfitta da Luna Rossa nella gara-3 del match race che assegna la America’s Cup. I Kiwi Sono ora sotto per 2-1 nella baia di Auckland e la difesa della Vecchia Brocca si sta rivelando più difficile del previsto. I padroni di casa erano convinti di dominare contro l’equipaggio italiano e invece stanno soffrendo, oggi con vento leggero da 9 nodi Sono andati in apnea: la battaglia è apertissima per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo. Il timoniere Peter Burling ha analizzato mestamente la situazione dopo il ko subito contro Team Prada Pirelli: “Siamo abbastanza soddisfatti, abbiamo fatto qualche errore, ma il vento era quello che era…Loro Sono andati ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Team New Zealand è stata sconfitta danella gara-3 del match race che assegna laCup. I Kiwiora sotto per 2-1 nella baia di Auckland e la difesa della Vecchia Brocca si sta rivelando più difficile del previsto. I padroni di casa erano convinti di dominare contro l’equipaggio italiano e invece stanno soffrendo, oggi con vento leggero da 9 nodiin apnea: la battaglia è apertissima per la conquista del trofeo sportivo più antico del mondo. Il timoniereha analizzato mestamente la situazione dopo il kocontro Team Prada Pirelli: “Siamo abbastanza soddisfatti, abbiamo fatto qualche errore, ma il vento era quello che era…Loro...

