America’s Cup | Peter Burling | “Con Luna Rossa sarà una serie piuttosto serrata”

Leggi su oasport

(Di venerdì 12 marzo 2021) New Zealand esi sono divisi la posta anche nelle due regate di oggi. Al momento la situazione di punteggio dell’Cup è in totale equilibrio (2-2). Il timoniere dei Kiwinell’intervista post regata ha sottolineato quanto possa essere preziosa anche la sconfitta subita in gara-3 per continuare a migliorare. “Penso che potremmo sicuramente prendere molti aspetti positivi della prima regata. Al termine della gara ci siamo sentiti come se stessimo migliorando e imparare dove puoi e non puoi stare dietro l’avversario con queste barche. Le cose son andate un po’ meglio in quest’ultima gara. Ovviamente è tutto più facile quando riesci a partire in testa”.è consapevole del fatto che quella con...