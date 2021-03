America’s Cup, New Zealand vince con più facilità. Luna Rossa si gioca tutto con la partenza (Di venerdì 12 marzo 2021) America’s Cup di vela all’insegna dell’equilibrio. Luna Rossa ed Emirates Team New Zealand sono in perfetta parità dopo le prime due giornate: 2-2. Se mercoledì gli italiani erano riusciti a strappare un punto nelle condizioni di vento predilette dai Kiwi, oggi è stato il contrario. Peraltro i Defender, proprio come gli uomini di Max Sirena, hanno dimostrato una grande capacità di reazione, di sicuro non scontata per chi riteneva di dover alzare la Vecchia Brocca con facilità e si è invece ritrovato a dover battagliare regata dopo regata. Un dato risalta subito all’occhio. I due successi sono maturati in maniera molto più agevole per Te Rehutai rispetto a Luna Rossa. Lo si intuisce dai distacchi (31? e 1’07” in favore degli oceanici; 7? e 37? per gli italiani), ma non ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021)Cup di vela all’insegna dell’equilibrio.ed Emirates Team Newsono in perfetta parità dopo le prime due giornate: 2-2. Se mercoledì gli italiani erano riusciti a strappare un punto nelle condizioni di vento predilette dai Kiwi, oggi è stato il contrario. Peraltro i Defender, proprio come gli uomini di Max Sirena, hanno dimostrato una grande capacità di reazione, di sicuro non scontata per chi riteneva di dover alzare la Vecchia Brocca cone si è invece ritrovato a dover battagliare regata dopo regata. Un dato risalta subito all’occhio. I due successi sono maturati in maniera molto più agevole per Te Rehutai rispetto a. Lo si intuisce dai distacchi (31? e 1’07” in favore degli oceanici; 7? e 37? per gli italiani), ma non ...

Advertising

Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - repubblica : ?? America's Cup: Luna Rossa batte New Zealand, poi sbaglia: e' 2-2. Ma per l'Italia e' gia' storia - sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - Veladuepuntozer : Secondo giorno della 36esima America’s Cup presented by Prada - GDeccia : Sportmediaset - Mediaset Play: America's Cup, Luna Rossa nella storia: è 2-2 con New Zealand - Sportmediaset.… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | è ancora perfetta parità | 2-2 Zazoom Blog