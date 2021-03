America's Cup: Luna Rossa - Team New Zealand 2 - 2 (Di venerdì 12 marzo 2021) Prima regata perfetta per Luna Rossa, alcuni piccoli errori e un guasto tecnico, nella quarta regata, hanno compromesso il risultato. Luna Rossa punita alla quarta regata in seguito ad una partenza non eccezionale ma soprattutto ad un problema idraulico con uno dei due foil (probabile un non perfetto funzionamento di una elettrovalvola) determina una caduta dai foil durante uno dei lati di poppa compromettendo irrimediabilmente la quarta gara. Alla fine dei due confronti di questa notte chi ne uscito deluso è proprio il Team Italiano di Prada che sperava nella doppia vittoria per il favorevole vento leggero. Adesso aspettiamo l'altro doppio match di questa notte sempre allo stesso orario (04.10 ora italiana). Francesco Bruni (co-timoniere di Luna Rossa): "Abbiamo ... Leggi su velaac (Di venerdì 12 marzo 2021) Prima regata perfetta per, alcuni piccoli errori e un guasto tecnico, nella quarta regata, hanno compromesso il risultato.punita alla quarta regata in seguito ad una partenza non eccezionale ma soprattutto ad un problema idraulico con uno dei due foil (probabile un non perfetto funzionamento di una elettrovalvola) determina una caduta dai foil durante uno dei lati di poppa compromettendo irrimediabilmente la quarta gara. Alla fine dei due confronti di questa notte chi ne uscito deluso è proprio ilItaliano di Prada che sperava nella doppia vittoria per il favorevole vento leggero. Adesso aspettiamo l'altro doppio match di questa notte sempre allo stesso orario (04.10 ora italiana). Francesco Bruni (co-timoniere di): "Abbiamo ...

Advertising

Eurosport_IT : Il vento leggero non rompe gli equilibri: ?@lunarossa? vince la 3a regata, ?@EmiratesTeamNZ? si impone nella 4a L… - repubblica : ?? America's Cup: Luna Rossa batte New Zealand, poi sbaglia: e' 2-2. Ma per l'Italia e' gia' storia - sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - repubblica : 2-2 tra Luna Rossa e New Zealand: le immagini più spettacolari delle regate - GLLampitelli : Da Azzurra a Luna Rossa: trent'anni di barche italiane all'America's Cup -