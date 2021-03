America’s Cup, Luna Rossa-New Zealand riparte dal campo E. Vento debolissimo: 2-7 nodi, si gareggerà? (Di venerdì 12 marzo 2021) La seconda giornata della America’s Cup andrà in scena sul campo di regata E. Questa è la decisione del direttore di gara Iain Murray. La contesa tra Luna Rossa e Team New Zealand riprenderà stanotte (alle ore 04.00 italiane) nello stesso specchio d’acqua dove i due team si sono fronteggiati mercoledì. Si ripartirà da una situazione di totale parità (1-1), si disputeranno gara-3 e gara-4: sarà un momento cruciale del match race che assegna il trofeo sportivo più antico al mondo, anche perché uno dei due equipaggi potrebbe avvicinarsi alle sette vittorie necessarie per alzare al cielo la Vecchia Brocca. Bisognerà prestare moltissima attenzione al Vento, perché le condizioni sono davvero al limite. Sempre secondo il “morning briefing” degli organizzatori, la brezza sarà tra i 2 e i 7 ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) La seconda giornata dellaCup andrà in scena suldi regata E. Questa è la decisione del direttore di gara Iain Murray. La contesa trae Team Newriprenderà stanotte (alle ore 04.00 italiane) nello stesso specchio d’acqua dove i due team si sono fronteggiati mercoledì. Si ripartirà da una situazione di totale parità (1-1), si disputeranno gara-3 e gara-4: sarà un momento cruciale del match race che assegna il trofeo sportivo più antico al mondo, anche perché uno dei due equipaggi potrebbe avvicinarsi alle sette vittorie necessarie per alzare al cielo la Vecchia Brocca. Bisognerà prestare moltissima attenzione al, perché le condizioni sono davvero al limite. Sempre secondo il “morning briefing” degli organizzatori, la brezza sarà tra i 2 e i 7 ...

