America’s Cup, Luna Rossa e il filo sottile che la lega al K2. Il dogma non cambia: si può fare! (Di venerdì 12 marzo 2021) Se dieci giorni fa qualcuno ci avesse detto che saremmo stati 2-2 avremmo fatto gli scongiuri. I neozelandesi, invece, ci avrebbero riso in faccia. Quando si dice che nella vela i pronostici spesso sono labili: eccoci qui, punto e a capo, un po’ come se la Coppa America non fosse ancora cominciata. Certo quando vinci la prima regata della giornata ti viene subito l’acquolina in bocca: pancia mia fatti capanna. Mai lo sfidante italiano aveva vinto due regate di Coppa America, probabilmente mai un esordiente al timone (Francesco Bruni) aveva segnato due punti consecutivi, mai Peter Burling aveva perso due volte. Poi però basta poco per rimettersi in discussione, studiare gli errori, forse troppi che hanno condizionato la prova che ha portato i neozelandesi al pareggio. Siamo sempre lì, vince chi sbaglia di meno, soprattutto quando hai di fronte il team più forte del mondo che dal 1995 ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Se dieci giorni fa qualcuno ci avesse detto che saremmo stati 2-2 avremmo fatto gli scongiuri. I neozelandesi, invece, ci avrebbero riso in faccia. Quando si dice che nella vela i pronostici spesso sono labili: eccoci qui, punto e a capo, un po’ come se la Coppa America non fosse ancora cominciata. Certo quando vinci la prima regata della giornata ti viene subito l’acquolina in bocca: pancia mia fatti capanna. Mai lo sfidante italiano aveva vinto due regate di Coppa America, probabilmente mai un esordiente al timone (Francesco Bruni) aveva segnato due punti consecutivi, mai Peter Burling aveva perso due volte. Poi però basta poco per rimettersi in discussione, studiare gli errori, forse troppi che hanno condizionato la prova che ha portato i neozelandesi al pareggio. Siamo sempre lì, vince chi sbaglia di meno, soprattutto quando hai di fronte il team più forte del mondo che dal 1995 ...

Advertising

Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - Eurosport_IT : Il vento leggero non rompe gli equilibri: ?@lunarossa? vince la 3a regata, ?@EmiratesTeamNZ? si impone nella 4a L… - paola_gabba : RT @repubblica: America's Cup, Bruni l'aquila, Celon il toro: Luna Rossa contro New Zealand con gli animali-simbolo - repubblica : America's Cup, Bruni l'aquila, Celon il toro: Luna Rossa contro New Zealand con gli animali-simbolo -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | è ancora perfetta parità | 2-2 Zazoom Blog