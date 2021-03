America’s Cup, “Luna Rossa, che botta”. La stampa neozelandese: “Distrutta. NZ più veloce con poco vento” (Di venerdì 12 marzo 2021) “Questa è come una distruzione… 800 metri di vantaggio. Sembra che Team New Zealand riesca a condurre la barca con grandissima facilità, è in grande sintonia nel farlo“. Queste solo le parole di Mark Orams, apprezzatissimo Professore della Auckland University of Technlogy, rinomato esperto di vela che offre la propria consulenza a NZ Herald, la principale testata giornalistica della Nuova Zelanda. Questo è stato il suo commento dopo la gara-4 della America’s Cup, quella che Team New Zealand ha dominato infliggendo 1’03” di distacco a Luna Rossa. “This is a thrashing…“. Che è come dire “che botta”, “Distrutta”. Team Prada Pirelli ha purtroppo sofferto per tutta la regata, non è stata impeccabile in partenza, non ha scelto il lato giusto del campo di regata e poi ha commesso un grosso errore sul finire ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) “Questa è come una distruzione… 800 metri di vantaggio. Sembra che Team New Zealand riesca a condurre la barca con grandissima facilità, è in grande sintonia nel farlo“. Queste solo le parole di Mark Orams, apprezzatissimo Professore della Auckland University of Technlogy, rinomato esperto di vela che offre la propria consulenza a NZ Herald, la principale testata giornalistica della Nuova Zelanda. Questo è stato il suo commento dopo la gara-4 dellaCup, quella che Team New Zealand ha dominato infliggendo 1’03” di distacco a. “This is a thrashing…“. Che è come dire “che”, “”. Team Prada Pirelli ha purtroppo sofferto per tutta la regata, non è stata impeccabile in partenza, non ha scelto il lato giusto del campo di regata e poi ha commesso un grosso errore sul finire ...

Advertising

Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - Eurosport_IT : Il vento leggero non rompe gli equilibri: ?@lunarossa? vince la 3a regata, ?@EmiratesTeamNZ? si impone nella 4a L… - francescodifalc : @pisnilab Sicuramente ha ragione Però io che in genere non seguo le regate mi appassiono alla America’s Cup Però… - lillydessi : America's Cup, Luna Rossa e il filo sottile che la lega al K2. Il dogma non cambia: si può fare! - OA Sport… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand | è ancora perfetta parità | 2-2 Zazoom Blog