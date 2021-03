America’s Cup, Luna Rossa accarezza il vento leggero e batte New Zealand di 37? in gara-3! (Di venerdì 12 marzo 2021) Luna Rossa fa sognare nella baia di Auckland e si porta in vantaggio nel match race che assegna la America’s Cup. Team Prada Pirelli ha sconfitto Team New Zealand in maniera schiacciante in gara-3 (37 secondi di vantaggio al traguardo) e ora conduce la serie per 2-1: i Kiwi sono sotto nel punteggio, a differenza di quanto pensavano alla vigilia dell’evento, e questo risultato parziale potrà sicuramente destabilizzare il Defender del trofeo sportivo più antico del mondo. Secondo successo consecutivo per l’equipaggio italiano che ha ribadito un concetto ormai molto chiaro: la lotta per la conquista della Vecchia Brocca è più aperta che mai, è equilibrata e non sarà una passeggiata per il detentore del titolo. Sul campo di regata E nel Golfo di Hauraki, dove soffiava un ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021)fa sognare nella baia di Auckland e si porta in vantaggio nel match race che assegna laCup. Team Prada Pirelli ha sconfitto Team Newin maniera schiacciante in-3 (37 secondi di vantaggio al traguardo) e ora conduce la serie per 2-1: i Kiwi sono sotto nel punteggio, a differenza di quanto pensavano alla vigilia dell’e, e questo risultato parziale potrà sicuramente destabilizzare il Defender del trofeo sportivo più antico del mondo. Secondo successo consecutivo per l’equipaggio italiano che ha ribadito un concetto ormai molto chiaro: la lotta per la conquista della Vecchia Brocca è più aperta che mai, è equilibrata e non sarà una passeggiata per il detentore del titolo. Sul campo di regata E nel Golfo di Hauraki, dove soffiava un ...

Advertising

sole24ore : America's Cup, Luna Rossa batte nella seconda regata New Zealand: è 1-1. l timoniere Bruni: 'Le prestazioni delle b… - repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - Eurosport_IT : ?@EmiratesTeamNZ? vince la prima, ma ?@lunarossa? risponde nella seconda regata?????????? La prima giornata di ?… - carloemme50 : RT @repubblica: America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - AnnamariaBosia : RT @repubblica: America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Quote America's Cup 2021 | Luna Rossa sfida la favorita Team New Zealand Zazoom Blog