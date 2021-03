America’s Cup, le pagelle del 12 marzo: Te Rehutai competitiva anche con vento leggero, bilancio positivo per Luna Rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) Luna Rossa 2, New Zealand 2. Non si spezza l’equilibrio anche al termine della seconda giornata di gara in questa America’s Cup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Il Team Prada Pirelli si è imposto in gara-3 di 37?, ma in seguito è arrivata la risposta del Defender in gara-4 con un netto successo per 1’03” in condizioni di vento leggero. Domani si replica con altre due regate, sempre a partire dalle ore 4.15 italiane. Di seguito le pagelle della seconda giornata di gara della America’s Cup 2021. pagelle SECONDA GIORNATA America’s CUP 2021 Luna Rossa: 7. Resta un po’ di amaro in bocca per l’andamento della seconda regata di giornata, dove New Zealand ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021)2, New Zealand 2. Non si spezza l’equilibrioal termine della seconda giornata di gara in questaCup 2021, in corso di svolgimento nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Il Team Prada Pirelli si è imposto in gara-3 di 37?, ma in seguito è arrivata la risposta del Defender in gara-4 con un netto successo per 1’03” in condizioni di. Domani si replica con altre due regate, sempre a partire dalle ore 4.15 italiane. Di seguito ledella seconda giornata di gara dellaCup 2021.SECONDA GIORNATACUP 2021: 7. Resta un po’ di amaro in bocca per l’andamento della seconda regata di giornata, dove New Zealand ...

