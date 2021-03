Americàs Cup in equilibrio, Luna Rossa e New Zealand sul 2-2 (Di venerdì 12 marzo 2021) AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Sono riprese nelle acque di Auckland, dopo un giorno di pausa, le regate nel Match Finale della 36esima Americàs Cup presented by Prada. Condizioni di vento leggero, dagli 8-10 nodi da nord, hanno caratterizzato l’intero pomeriggio, con Luna Rossa, la sfidante, e i campioni in carica di New Zealand, che si ritrovano sul 2-2. Nella prima regata, nelle fasi di pre-partenza, Luna Rossa riesce a controllare bene l’avversario e portarsi sopravvento, scorrendo veloce e attraversando la linea di partenza mure a dritta con un timing perfetto. La barca italiana accompagna i kiwi sul boundary sinistro del campo e poi vira andando a proteggere la destra. Da questo momento è una regata gestita con grande controllo dal team che non lascia mai andare ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 12 marzo 2021) AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) – Sono riprese nelle acque di Auckland, dopo un giorno di pausa, le regate nel Match Finale della 36esimaCup presented by Prada. Condizioni di vento leggero, dagli 8-10 nodi da nord, hanno caratterizzato l’intero pomeriggio, con, la sfidante, e i campioni in carica di New, che si ritrovano sul 2-2. Nella prima regata, nelle fasi di pre-partenza,riesce a controllare bene l’avversario e portarsi sopravvento, scorrendo veloce e attraversando la linea di partenza mure a dritta con un timing perfetto. La barca italiana accompagna i kiwi sul boundary sinistro del campo e poi vira andando a proteggere la destra. Da questo momento è una regata gestita con grande controllo dal team che non lascia mai andare ...

