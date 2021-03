America’S Cup Day 2: le video interviste a Luna Rossa (Di venerdì 12 marzo 2021) Altra giornata in parità quella dell’America’S Cup Day 2. Prima regata vinta dalla nostra Luna Rossa e seconda portata a casa dall’equipaggio della Nuova Zelanda. Ecco dalle voci degli italiani cosa c’è da fare e dove migliorare per provare a strappare ai padroni di casa questo ambito trofeo. America’S Cup Day 2: abbiamo un fattore in più “Che bello lo sport. Noi sicuramente abbiamo navitao bene e meglio nella prima regata e nella seconda abbiamo pagato degli errori. Noi sognavamo di arrivare a questo punto della Coppa America con la capacità di vincere le regate se ce le meritiamo. Il fattore in più è che quando perdi le regate impari di più di quando vinci.“ Vasco Vascotto – AfterguardPoco vento. Ma abbiamo fatto una bella prima regata e una bella partenza. Sempre buone sensazioni e buone manovre. La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 marzo 2021) Altra giornata in parità quella dell’Cup Day 2. Prima regata vinta dalla nostrae seconda portata a casa dall’equipaggio della Nuova Zelanda. Ecco dalle voci degli italiani cosa c’è da fare e dove migliorare per provare a strappare ai padroni di casa questo ambito trofeo.Cup Day 2: abbiamo un fattore in più “Che bello lo sport. Noi sicuramente abbiamo navitao bene e meglio nella prima regata e nella seconda abbiamo pagato degli errori. Noi sognavamo di arrivare a questo punto della Coppa America con la capacità di vincere le regate se ce le meritiamo. Il fattore in più è che quando perdi le regate impari di più di quando vinci.“ Vasco Vascotto – AfterguardPoco vento. Ma abbiamo fatto una bella prima regata e una bella partenza. Sempre buone sensazioni e buone manovre. La ...

