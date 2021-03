America’s Cup, battaglia tra Luna Rossa e New Zealand: è 2-2 (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) – Luna Rossa e New Zealand sul 2-2 nella finale dell’America’s Cup dopo la terza e la quarta regata della sfida in corso ad Auckland. La barca italiana si aggiudica gara 3 ma poi commette un errore e viene sconfitta dai kiwi in gara 4. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) –e Newsul 2-2 nella finale dell’Cup dopo la terza e la quarta regata della sfida in corso ad Auckland. La barca italiana si aggiudica gara 3 ma poi commette un errore e viene sconfitta dai kiwi in gara 4. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

