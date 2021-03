America's Cup, battaglia tra Luna Rossa e New Zealand: è 2-2 (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) - Luna Rossa e New Zealand sul 2-2 nella finale dell'America's Cup dopo la terza e la quarta regata della sfida in corso ad Auckland. La barca italiana si aggiudica gara 3 ma poi commette un errore e viene sconfitta dai kiwi in gara 4. Al mattino, prima di uscire in mare, c'era la preoccupazione che il vento non avrebbe soffiato abbastanza deciso. Tuttavia all'ora prevista la brezza termica si è presentata solida, soffiando a 9 nodi tendenti a 10. Attorno al campo c'era il pubblico delle grandi occasioni, centinaia di barche e, ovviamente, tanta tensione. Luna Rossa ha condotto la prima regata di giornata (la terza della Coppa) in maniera magistrale, giocando le carte buone in partenza e poi nella prima determinante virata nel primo lato di bolina. Non si può dire sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) (Adnkronos) -e Newsul 2-2 nella finale dell''s Cup dopo la terza e la quarta regata della sfida in corso ad Auckland. La barca italiana si aggiudica gara 3 ma poi commette un errore e viene sconfitta dai kiwi in gara 4. Al mattino, prima di uscire in mare, c'era la preoccupazione che il vento non avrebbe soffiato abbastanza deciso. Tuttavia all'ora prevista la brezza termica si è presentata solida, soffiando a 9 nodi tendenti a 10. Attorno al campo c'era il pubblico delle grandi occasioni, centinaia di barche e, ovviamente, tanta tensione.ha condotto la prima regata di giornata (la terza della Coppa) in maniera magistrale, giocando le carte buone in partenza e poi nella prima determinante virata nel primo lato di bolina. Non si può dire sia ...

Advertising

repubblica : America's Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l'Italia è già storia - Eurosport_IT : Il vento leggero non rompe gli equilibri: ?@lunarossa? vince la 3a regata, ?@EmiratesTeamNZ? si impone nella 4a L… - Eurosport_IT : #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ?????????… - Venusias : RT @Eurosport_IT: #LunaRossa vince la 3a regata con 37'' di vantaggio, New Zealand la 4a: parità ad Auckland ????????? - EmanuelaSferco : America's Cup: Luna Rossa vince la terza gara e batte New Zealand -