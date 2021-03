America’s Cup, Auckland torna al lockdown 1. Cosa cambia per Luna Rossa-NZ? Pubblico e campi di regata (Di venerdì 12 marzo 2021) Jelinda Ardern, premier della Nuova Zelanda, ha dato l’annuncio che tutti si aspettavano: la regione di Auckland torna al lockdown di livello 1, il più basso previsto nel Paese. Dopo una settimana in allerta 3 in seguito a tre casi di positività al Covid-19 e dopo cinque giorni trascorsi in allarme 2, tutta l’area può rientrare alla normalità come il resto della Nazione: nessun distanziamento sociale, nessun obbligo di mascherine, tutte le attività regolarmente aperte. Dall’altra parte del mondo stanno vivendo tranquillamente la vita a cui noi eravamo abituati fino a un anno fa, l’emergenza sanitaria è sotto controllo e nelle ultime due settimane non ci sono stati nuovi episodi di contagio. Questa misura cambia anche alcuni scenari della America’s Cup, che si sta disputando appunto ad ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) Jelinda Ardern, premier della Nuova Zelanda, ha dato l’annuncio che tutti si aspettavano: la regione dialdi livello 1, il più basso previsto nel Paese. Dopo una settimana in allerta 3 in seguito a tre casi di positività al Covid-19 e dopo cinque giorni trascorsi in allarme 2, tutta l’area può rientrare alla normalità come il resto della Nazione: nessun distanziamento sociale, nessun obbligo di mascherine, tutte le attività regolarmente aperte. Dall’altra parte del mondo stanno vivendo tranquillamente la vita a cui noi eravamo abituati fino a un anno fa, l’emergenza sanitaria è sotto controllo e nelle ultime due settimane non ci sono stati nuovi episodi di contagio. Questa misuraanche alcuni scenari dellaCup, che si sta disputando appunto ad ...

