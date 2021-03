America’s Cup, ancora un pareggio: 2-2 tra Luna Rossa e New Zealand. Ma per l’Italia è storia – Il video (Di venerdì 12 marzo 2021) Luna Rossa resiste, fa sognare, sbaglia. Comunque entra nella storia. Dopo le prime due regate, ancora un pareggio tra gli italiani e Team New Zealand. Gara 3 e 4 segnano il 2-2 tra i due equipaggi, stabilendo un risultato storico per l’Italia: è la prima volta che un’imbarcazione vince due regate in America’s Cup. L’unico punto del passato arrivò nel 1992 con Il Moro di Venezia di Raul Gardini, che vinse 4-1 contro America 3. Erano, inoltre, 170 anni che una barca italiana non andava in vantaggio nella coppa. Gara 3 al vertice Nonostante i timori per il vento debole e il rinvio della giura nel pre-partenza per “l’invasione” di una barca di spettatori, la partenza sorride ancora a Luna Rossa. ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 marzo 2021)resiste, fa sognare, sbaglia. Comunque entra nella. Dopo le prime due regate,untra gli italiani e Team New. Gara 3 e 4 segnano il 2-2 tra i due equipaggi, stabilendo un risultato storico per: è la prima volta che un’imbarcazione vince due regate inCup. L’unico punto del passato arrivò nel 1992 con Il Moro di Venezia di Raul Gardini, che vinse 4-1 contro America 3. Erano, inoltre, 170 anni che una barca italiana non andava in vantaggio nella coppa. Gara 3 al vertice Nonostante i timori per il vento debole e il rinvio della giura nel pre-partenza per “l’invasione” di una barca di spettatori, la partenza sorride. ...

