Amazon | lavoratori in protesta | indetto il primo sciopero nazionale

(Di venerdì 12 marzo 2021) Le trattative trae i sindacati sulla piattaforma per la contrattazione di secondo livello della filiera non sono andate a buon fine: il 22 marzo ci sarà ilgenerale in Italia. Previsti disagi sulle consegne delle merci. Sean Gallup/Getty ImagesAttraverso un comunicato congiunto di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti è stato reso noto che è statoper lunedì 22 marzo unogeneraledi 24 ore di tutto il personale della filiera di. Locoinvolge sia gli addetti degli hub che gli addetti alle consegne, riguardando tutti i dipendenti diretti e soggetti al contratto di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci che operano perLogistica e...

1 - AUTISTI E LOGISTICA IL PRIMO SCIOPERO CONTROMaurizio Tropeano per 'La Stampa' 'Noi vogliamo fare gli accordi definendo con la controparte regole, diritti, compensi. Per ......ancora la stabilizzazione dei tempi determinati e deiinterinali. E non ultimo il rispetto delle normative sulla salute e la sicurezza. I sindacati hanno scelto di chiamare in causa...Aggiornamento. Questa la presa di posizione ufficiale Amazon relativamente alle accuse sollevate dalle sigle sindacali: Per quel giorno, infatti, è stato proclamato uno sciopero generale dei dipendent ...