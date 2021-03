Ama | Zaghis | approvazione Aula a piano risanamento non ha scadenza immediata

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma – “Non e’ una questione del 18 marzo, del 25 marzo o del 2 aprile. Il tema non ha unaad horas perche’ se ci sono delle problematiche ino se c’e’ bisogno di approfondire determinati aspetti, l’si prendera’ il tempo necessario”. L’amministratore unico di Ama, Stefano, parlando in commissione capitolina Trasparenza ha risposto cosi’ a chi gli chiedeva cosa succedera’ alla municipalizzata dei rifiuti, che e’ in stato di crisi e ha redatto undiin seguito alle pesanti perdite (240 milioni di euro) accumulate nei bilanci 2017/18 ancora non approvati in assemblea dei soci, se l’Assemblea Capitolina non dovesse approvare entro il 18 marzo ildie il ...