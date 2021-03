Alunni in Dad, tornano i congedi parentali. Per autonomi, sanitari e forze dell’ordine c’è bonus baby sitter: solo 100 euro a settimana (Di venerdì 12 marzo 2021) Con il decreto Covid approvato venerdì dal governo torna finalmente la possibilità di chiedere congedi parentali retribuiti al 50% per chi ha figli minori di 14 anni in Dad a causa della chiusura delle scuole. E in parallelo viene riproposto il bonus baby sitter per i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine. Ma, come annunciato dalla ministra Elena Bonetti, il beneficio sarà di soli 100 euro a settimana. Su Twitter molti utenti commentano che quei soldi coprono a malapena dieci ore di servizio, equivalenti per gran parte dei genitori a una sola giornata lavorativa. Lo scorso anno il bonus riconosciuto dal cura Italia e poi prorogato dal decreto Rilancio è stato di 1200 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Con il decreto Covid approvato venerdì dal governo torna finalmente la possibilità di chiedereretribuiti al 50% per chi ha figli minori di 14 anni in Dad a causa della chiusura delle scuole. E in parallelo viene riproposto ilper i lavoratori, ie le. Ma, come annunciato dalla ministra Elena Bonetti, il beneficio sarà di soli 100. Su Twitter molti utenti commentano che quei soldi coprono a malapena dieci ore di servizio, equivalenti per gran parte dei genitori a una sola giornata lavorativa. Lo scorso anno ilriconosciuto dal cura Italia e poi prorogato dal decreto Rilancio è stato di 1200 ...

