Altro crac bancario in Germania | ora 50 città temono il collasso

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 12 marzo 2021) Wifi comunale per le vie della, trasporto pubblico gratis, pressione fiscale relativamente bassa: Monheim am Rhein è un tranquillo centro di circa 40mila anime che sorge sulle rive del Reno pochi chilometri a nord di Colonia ma la serenità del municipio si è improvvisamente rotta qualche giorno fa quando un nuovo scandalo finanziario ha investito in pieno l’ennesima banca tedesca senza che nessuno fino ad allora battesse ciglio. E ora gli abitanti di circa 50 municipi come Monheim, o di Emmerich, Colonia o Bad Duerrheimdi doverci rimetterci di tasca propria migliaia di euro. Mentre il clamore per l’affare Wirecard ancora non si è sopito, lasi ritrova a dover fare nuovamente i conti con l’ennesimodi un istituto che fa piovere nuove ombre sull’ente di vigilanza tedesco, la Bafin. Tutto ...