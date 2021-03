Alle porte di Roma la Hydrogen Valley italiana (Di venerdì 12 marzo 2021) ENEA punta su una Hydrogen VAlley da 14 milioni di euro: nel Centro Ricerche Casaccia il primo incubatore tecnologico italiano per lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno Realizzare la prima Hydrogen VAlley italiana dove sviluppare una filiera nazionale per la produzione, il trasporto, l’accumulo e l’utilizzo di idrogeno, puntando su ricerca, tecnologie, infrastrutture e servizi innovativi. Il progetto ideato dall’ENEA nasce con un investimento da 14 milioni… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 12 marzo 2021) ENEA punta su unay da 14 milioni di euro: nel Centro Ricerche Casaccia il primo incubatore tecnologico italiano per lo sviluppo di una filiera dell’idrogeno Realizzare la primadove sviluppare una filiera nazionale per la produzione, il trasporto, l’accumulo e l’utilizzo di idrogeno, puntando su ricerca, tecnologie, infrastrutture e servizi innovativi. Il progetto ideato dall’ENEA nasce con un investimento da 14 milioni… L'articolo Corriere Nazionale.

