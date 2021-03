Allarme nel Lazio, dosi di vaccino solo per una settimana. D’Amato: ‘Sono preoccupato’ (Di venerdì 12 marzo 2021) Il Lazio verso la zona rossa con un Rt a 1,3, con casi e ricoveri in aumento. Ma dalla Regione arriva un altro Allarme perché se è vero che le prenotazioni per gli over 70 continuano, è anche vero che le dosi di vaccino scarseggiano e le scorte bastano solo per un’altra settimana. Leggi anche: Roma e Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo 2021? Cosa cambia per negozi, scuole e spostamenti: torna l’autocertificazione Allarme vaccini nel Lazio “Da stanotte a mezzanotte sono già 47.751 gli utenti che si sono prenotati per la vaccinazione anti Covid della fascia 75-74 anni che si sommano con i 56.939 della fascia 76-77 anni prenotati già nei giorni precedenti. Le prenotazioni della fascia 79-78 anni sono state 64.939. Quindi gli over 70 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) Ilverso la zona rossa con un Rt a 1,3, con casi e ricoveri in aumento. Ma dalla Regione arriva un altroperché se è vero che le prenotazioni per gli over 70 continuano, è anche vero che lediscarseggiano e le scorte bastanoper un’altra. Leggi anche: Roma ein zona rossa da lunedì 15 marzo 2021? Cosa cambia per negozi, scuole e spostamenti: torna l’autocertificazionevaccini nel“Da stanotte a mezzanotte sono già 47.751 gli utenti che si sono prenotati per la vaccinazione anti Covid della fascia 75-74 anni che si sommano con i 56.939 della fascia 76-77 anni prenotati già nei giorni precedenti. Le prenotazioni della fascia 79-78 anni sono state 64.939. Quindi gli over 70 ...

borghi_claudio : @Cartabellotta Ah è stato lei? Dubito. Mi informerò. Nel caso valuterò se denunciarla per procurato allarme. Mi stia bene. - matteosalvinimi : ??L'estremismo islamico in mezzo a noi. A maggior ragione serve più rigore nel controllo degli sbarchi, anche alla… - LaStampa : Allarme dagli Usa: “Ictus ed encefalopatia nel 22% dei giovani ricoverati per Covid” - CorriereCitta : Allarme nel Lazio, dosi di #vaccino solo per una settimana: D'Amato: 'Sono preoccupato' - Rymbensedrine : RT @DistrettoB: Anche in #Sicilia scatta l’allarme per il #GranchioBlu Il #DistrettodellaPescaeCrescitaBlu impegnato nel #progetto Italo-Tu… -