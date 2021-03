Alitalia, il 16 marzo ministri incontrano commissaria Ue alla Concorrenza Vestager (Di venerdì 12 marzo 2021) Prosegue il lavoro del Governo sul futuro di Alitalia. I ministri e la commissaria sono d'accordo sulla "necessità di procedere nel segno della discontinuità" Leggi su rainews (Di venerdì 12 marzo 2021) Prosegue il lavoro del Governo sul futuro di. Ie lasono d'accordo sulla "necessità di procedere nel segno della discontinuità"

Advertising

Alitalia : A partire dall'8 marzo, come da disposizioni del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, sono in vigore n… - atiwary1 : RT @Alitalia: #AZPicoftheweek ?? Ecco la foto più bella di questa settimana! Acquista entro il 31 marzo, il cambio volo è sempre gratuito… - fordeborah5 : RT @Alitalia: #AZPicoftheweek ?? Ecco la foto più bella di questa settimana! Acquista entro il 31 marzo, il cambio volo è sempre gratuito… - Olbia_Airport : RT @Alitalia: A partire dall'8 marzo, come da disposizioni del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, sono in vigore nuove regol… - LucaCisternino1 : RT @Alitalia: #AZPicoftheweek ?? Ecco la foto più bella di questa settimana! Acquista entro il 31 marzo, il cambio volo è sempre gratuito… -