Alex Zanardi: la sua vita diventerà una serie TV (Di venerdì 12 marzo 2021) . Il campione automobilistico ha vissuto davvero tante esperienze nella propria vita, alcune molto brutte, altre davvero belle e soddisfacenti. Zanardi oltre ad essere un pilota pluripremiato e dotato di una resilienza unica, si può anche considerare un eroe che non si è assolutamente fatto scoraggiare dalle avversità della vita. La serie TV che racconterà la vita di Alex Zanardi è in preparazione. Il produttore Matteo Levi grande ammiratore del campione di paraciclismo, vuole portare la storia del pilota sul piccolo schermo.

