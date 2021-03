Alex Sandro ritorna sull’eliminazione dalla Champions: “Abbiamo sbagliato l’approccio. Ronaldo? Era triste come tutti, volevamo passare il turno” (Di venerdì 12 marzo 2021) Il terzino portoghese della Juventus, Alex Sandro, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, è ritornato sull’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League nella doppia sfida contro il Porto: “L’errore più grande è stato l’approccio alla partita. Anche la gara d’andata l’Abbiamo cominciata malissimo sia nel primo che nel secondo tempo ed è proprio in quei momenti in cui la partita sembra facile che dobbiamo migliorare. Si può subire gol anche in azioni che apparentemente non sembrano pericolose e questo può portarci alla sconfitta. Dobbiamo pensare che ogni pallone è importante e che ogni azione può cambiare la partita e la nostra stagione. In questo senso dobbiamo migliorare. Ronaldo? Dopo la partita era triste ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 12 marzo 2021) Il terzino portoghese della Juventus,, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ètodei bianconeriLeague nella doppia sfida contro il Porto: “L’errore più grande è statoalla partita. Anche la gara d’andata l’cominciata malissimo sia nel primo che nel secondo tempo ed è proprio in quei momenti in cui la partita sembra facile che dobbiamo migliorare. Si può subire gol anche in azioni che apparentemente non sembrano pericolose e questo può portarci alla sconfitta. Dobbiamo pensare che ogni pallone è importante e che ogni azione può cambiare la partita e la nostra stagione. In questo senso dobbiamo migliorare.? Dopo la partita era...

