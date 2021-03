Alda D’Eusanio tra l’ansia perenne e la rivelazione: Il mio neurologo sapeva tutto (Di venerdì 12 marzo 2021) Alda D’Eusanio ha rilasciato una dichiarazione in cui parla del suo stato psicologico e dell’avviso del suo neurologo Alda D’Eusanio (Instagram)Questa edizione del Grande Fratello Vip è stata una delle più tormentate degli ultimi anni. Le polemiche ci sono state sin dalle prime puntate, dopo poco infatti è arrivata l’ufficialità dell’esclusione di Stefano Bettarini. L’ex calciatore è stato accusato di aver proferito una bestemmia, cosa che lui però smentisce categoricamente, tanto da aver avviato una polemica con la trasmissione andata avanti fino alla fine, quando abbiamo visto Tommaso Zorzi uscire vincitore. Ci sono stati parecchi addii precoci, dovuti al fatto che a causa della pandemia è stato deciso di prolungare il reality due mesi in più del previsto, cosa non piaciuta ai ... Leggi su kronic (Di venerdì 12 marzo 2021)ha rilasciato una dichiarazione in cui parla del suo stato psicologico e dell’avviso del suo(Instagram)Questa edizione del Grande Fratello Vip è stata una delle più tormentate degli ultimi anni. Le polemiche ci sono state sin dalle prime puntate, dopo poco infatti è arrivata l’ufficialità dell’esclusione di Stefano Bettarini. L’ex calciatore è stato accusato di aver proferito una bestemmia, cosa che lui però smentisce categoricamente, tanto da aver avviato una polemica con la trasmissione andata avanti fino alla fine, quando abbiamo visto Tommaso Zorzi uscire vincitore. Ci sono stati parecchi addii precoci, dovuti al fatto che a causa della pandemia è stato deciso di prolungare il reality due mesi in più del previsto, cosa non piaciuta ai ...

