Albano telefona in diretta a Barbara D’Urso | il cantante spiazza tutti

(Di venerdì 12 marzo 2021)Carrisi chiamata a Babara– Solonotizie24Carrisi ancora una volta sorprende il pubblico e i fan, un gesto fatto all’improvviso che hato ancheche ha ricevuto una chiamata delin. Ecco di cosa si tratta. Non è la prima volta cheCarrisi diventa protagonista di un gesto eclatante, pieno di grande generosità e cheil pubblico a casa e anche i fan dello stesso artista. Questa volta il tutto è successo durante la messa in onda del programma di Pomeriggio Cinque, poco dopo un appello fatto da. Nonno Vittorio di 93 anni si rifiuta di mangiare da quando le due papere che vivevano nel suo ...

Albano telefona in diretta a Pomeriggio Cinque e ciò che dice fa rimanere Barbara D'Urso senza parole

Baritalia News

Rumors dicono che qualche giorno fa, in segno distensivo, Albano e Loredana Lecciso abbiano invitato Romina Power a pranzo da loro per provare ad andare tutti d'accordo. Al Bano ha telefonato al programma dove si è detto disposto a fare un regalo a Nonno Vittorio: ovvero quello di comprare lui stesso le papere. Poco tempo dopo, Barbara D'Urso ha però rivelato un fatto...