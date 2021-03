AIL Benevento “Stefania Mottola” | è ora della beneficenza | disponibili le uova di Pasqua

(Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– LeAIL” sono giàpresso la sede in Via Carlo da Tocco, 5 ae presso le attività commerciali che hanno aderito alla raccolta fondi. La tradizionale iniziativa nazionale delleAIL2021 (19, 20 e 21marzo), non si svolgerà nelle storiche piazze, ma si potrà acquistare l’uovo solidale attraverso i nuovi canali ,con un contributo minimo associativo di 12 euro. L’elenco degli esercizi commerciali è disponibile sul sito www.ail.it e sulla pagina www.facebook.com/ailodv. È possibile acquistare leanche online: www.ideagolosa.it sezionedi. Per ...

Le Uova AIL Benevento "Stefania Mottola" sono già disponibili presso la sede in Via Carlo da Tocco, 5 a Benevento e presso le attività commerciali che hanno aderito alla raccolta fondi. La tradizionale iniziativa nazionale delle Uova AIL 2021 (19, 20 e 21 marzo), non si svolgerà nelle storiche piazze, ma si potrà acquistare l'uovo solidale attraverso i nuovi canali, con un contributo minimo associativo di 12 euro.