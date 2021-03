AIFA: stop lotto vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Sequestri NAS in tutta Italia (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo la segnalazione di alcuni gravi eventi avversi l’AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha deciso lo stop al lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca L’ Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA, ha deciso in via precauzionale di vietare la somministrazione delle fiale del vaccino anti-Covid di AstraZeneca appartenenti al lotto ABV2856. Lo stop segue la segnalazione di alcuni gravi eventi avversi in concomitanza con l’inoculazione delle dosi del succitato lotto. Intanto sono state sequestrate in tutta Italia da parte dei carabinieri dei Nas le dosi residue del lotto ABV2856 ... Leggi su formatonews (Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo la segnalazione di alcuni gravi eventi avversi l’, Agenziana del Farmaco, ha deciso loalABV2856 delL’ Agenziana del Farmaco,, ha deciso in via precauzionale di vietare la somministrazione delle fiale deldiappartenenti alABV2856. Losegue la segnalazione di alcuni gravi eventi avversi in concomitanza con l’inoculazione delle dosi del succitato. Intanto sono state sequestrate inda parte dei carabinieri dei Nas le dosi residue delABV2856 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - Agenzia_Ansa : Il momento in cui a Cosenza sospendono la vaccinazione AstraZeneca ai docenti dopo lo stop dell'Aifa al lotto sospe… - MariaMusto19 : RT @Tg1Rai: Un lotto del vaccino #AstraZeneca è stato vietato in Italia dall'Agenzia del farmaco. Lo stop deciso in via precauzionale dopo… - princigallomich : Da Aifa stop a un lotto del vaccino AstraZeneca -