Aiello | esce oggi 12 Marzo il nuovo album “Meridionale”

esce oggi, venerdì 12 Marzo 2021, il nuovo album di Aiello, "Meridionale", disponibile su tutte le piattaforme digitali, in formato CD e in vinile. «"Meridionale" è un omaggio a chi mi ha dato la voce. È un viaggio nelle mie radici, il mio modo di vedere la musica, una continua sperimentazione e contaminazione di generi. Un lavoro pieno di passione e coraggio. Al di là di qualsiasi dualismo geografico ormai démodé, siamo tutti un po' MERIDIONALI nel cuore, sotto pelle». In "Meridionale", Aiello racconta le proprie radici attraverso un linguaggio nuovo, frutto di una ricerca in continua evoluzione, la cui parola chiave è 'contaminazione', di suoni e generi.

