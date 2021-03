Aggiornamento Windows 10: Bug stampante e fine di due software (Di venerdì 12 marzo 2021) L’ultimo Aggiornamento di Windows 10 ha portato un bug alla stampante ed alla fine di due software. Aggiornamento Windows 10: Bug stampante In seguito al rilascio degli ultimi aggiornamenti cumulativi per Windows 10 diversi utenti stanno segnalando l’insorgere delle famose schermate blu (BSOD, da Blue Screen of Death). Gli aggiornamenti in questo sono KB5000802 e KB5000808 Quando si avvia un processo di stampa con stampanti di rete nello specifico si ha il messaggio di errore è “APC INDEX MISMATCH” nel file win32kfull.sys. Aggiornamento Windows 10: Bug stampante Soluzione Per una soluzione definitiva del problema bisogna attendere il fix. Nel frattempo l’unica ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 12 marzo 2021) L’ultimodi10 ha portato un bug allaed alladi due10: BugIn seguito al rilascio degli ultimi aggiornamenti cumulativi per10 diversi utenti stanno segnalando l’insorgere delle famose schermate blu (BSOD, da Blue Screen of Death). Gli aggiornamenti in questo sono KB5000802 e KB5000808 Quando si avvia un processo di stampa con stampanti di rete nello specifico si ha il messaggio di errore è “APC INDEX MISMATCH” nel file win32kfull.sys.10: BugSoluzione Per una soluzione definitiva del problema bisogna attendere il fix. Nel frattempo l’unica ...

