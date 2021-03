Afghanistan e Libia Come cambia il ruolo della Turchia con l’occhio Usa

Advertising

giap87625642 : RT @eccapecca: Iraq, Siria, Afghanistan e Yemen sono i paesi che hanno subito le peggiori violenze, ma sono stati presi di mira anche Liban… - Rikjard76 : RT @eccapecca: Iraq, Siria, Afghanistan e Yemen sono i paesi che hanno subito le peggiori violenze, ma sono stati presi di mira anche Liban… - eccapecca : Iraq, Siria, Afghanistan e Yemen sono i paesi che hanno subito le peggiori violenze, ma sono stati presi di mira an… - prometheus04207 : @Lucia05149332 @GuidoCrosetto Solo una puntualizzazione. Le bombe a grappolo, quelle vere, le usate voi dem e la dx… - xxfede99 : In materia, stessa situazione di Libia, Siria e Afghanistan. -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Libia

Leggo.it

Tempi duri per il mondo, l’Europa e l’Italia. Nel mondo invece si raffreddarsi i conflitti e le tensioni aumentano, come in Afghanistan, Siria, Libia e Africa centrale; in Europa si registrano tension ...L’ultimo reportage realizzato da Claudio Silighini in Bosnia è pubblicato sul nostro sito web, www.restodelcarlino.it. Un servizio in cui il fotoreporter riminese racconta le drammatiche condizioni in ...