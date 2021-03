Afghanistan: colloqui governo - talebani a aprile a Istanbul (Di venerdì 12 marzo 2021) La Turchia prevede prevede di ospitare ad aprile a Istanbul colloqui di pace sull'Afghanistan. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu. "Stiamo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 12 marzo 2021) La Turchia prevede prevede di ospitare addi pace sull'. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu. "Stiamo ...

Advertising

MarianoGiustino : La #Turchia sarà mediatrice nei negoziati tra governo dell'#Afghanistan e talebani e ad aprile ospiterà a #Istanbul… - TorciaPolitica : RT @DanielaColi2: La Russia ha annunciato l'intenzione di presiedere i colloqui di pace sull'Afghanistan. Invitato come ospite d'onore il Q… - DanielaColi2 : La Russia ha annunciato l'intenzione di presiedere i colloqui di pace sull'Afghanistan. Invitato come ospite d'onor… - sicurezzaint : Il segretario di Stato USA ha inviato una lettera al presidente afghano, con una serie di suggerimenti per accelera… - frammentivocali : Israele - Palestina : testimonianze in attesa: Afghanistan, i colloqui di pace tra governo e tale... -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan colloqui Afghanistan: colloqui governo - talebani a aprile a Istanbul La Turchia prevede prevede di ospitare ad aprile a Istanbul colloqui di pace sull'Afghanistan. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu. "Stiamo discutendo della data esatta e del contenuto" del vertice, ...

Vertice Cina - Usa. E intanto Biden va nell'Indo - Pacifico Pechino usa la carta della vittima, e chiede da tempo che per riaprire i colloqui su temi come il commercio o il clima, o anche questioni più specifiche come l'Afghanistan e l'Iran , Washington deve ...

Afghanistan: colloqui governo-talebani a aprile a Istanbul - Ultima Ora Agenzia ANSA Afghanistan: colloqui governo-talebani a aprile a Istanbul ISTANBUL, 12 MAR - La Turchia prevede prevede di ospitare ad aprile a Istanbul colloqui di pace sull'Afghanistan. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut C ...

Il portavoce dei talebani: "Il ritiro di tutte le forze straniere dall'Afghanistan è la condizione per il dialogo" Parla Mohammad Naeem: "È ragionevole e persino necessario porre fine a questa guerra, e penso che la politica americana lo abbia capito. Noi ...

La Turchia prevede prevede di ospitare ad aprile a Istanbuldi pace sull'. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu. "Stiamo discutendo della data esatta e del contenuto" del vertice, ...Pechino usa la carta della vittima, e chiede da tempo che per riaprire isu temi come il commercio o il clima, o anche questioni più specifiche come l'e l'Iran , Washington deve ...ISTANBUL, 12 MAR - La Turchia prevede prevede di ospitare ad aprile a Istanbul colloqui di pace sull'Afghanistan. Lo ha annunciato in una conferenza stampa il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut C ...Parla Mohammad Naeem: "È ragionevole e persino necessario porre fine a questa guerra, e penso che la politica americana lo abbia capito. Noi ...