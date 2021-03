Aeroporto di Fiumicino | troppo nervosa ai controlli…nascondeva eroina nel corpo

(Di venerdì 12 marzo 2021) Gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo e della Polaria di, nel corso dei servizi mirati alla lotta contro il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, hanno arrestato una 51enne di origini nigeriane la quale effettuava, ogni 15 giorni, viaggi verso il proprio paese natale. La scoperta e l’arresto Ad insospettire gli agenti il fatto che O.P.D., queste le sue iniziali, residente nel quartiere di Tor Bella Monaca e con precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti, partiva dall’diper raggiungere il suo paese d’origine ma tornava utilizzando quello di Milano Malpensa, per poi arrivare a Roma con autobus privati. Approfittando dello scalo romano dell’aereo sul quale la donna stava viaggiando, gli investigatori hanno iniziato a controllare i passeggeri e si ...

