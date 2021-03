Adele ha ufficialmente divorziato | al marito nemmeno un euro

(Di venerdì 12 marzo 2021)e l'exSimon Konecki hanno finalizzato l'accordo di separazione, a quasi due anni dall'annuncio della rottura. La cantante britannica e il co - fondatore di Life Water, marchio ecologico ...

I due si sono poi sposati con una cerimonia segreta:ha confermato di essere sposata durante il discorso che fece alla cerimonia dei Grammy 2017 dopo la vittoria di un premio. La popstar ...Adele e l'ex marito Simon Konecki hanno finalizzato l'accordo di separazione, a quasi due anni dall'annuncio della rottura. La cantante britannica e il co-fondatore di Life Water, marchio ecologico di ...Adele e l'ex marito Simon Konecki hanno raggiunto un accordo di divorzio, a quasi due anni dalla separazione. I due si erano lasciati nell'agosto del 2019 e Adele aveva chiesto il divorzio il mese suc ...