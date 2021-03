A Roma vaccinati due fratelli novantenni sopravvissuti alla Seconda guerra mondiale: “Cosa faremo? Vorremmo tornare a viaggiare” (Di venerdì 12 marzo 2021) Radia Zois e il fratello Fulvio hanno rispettivamente rispettivamente 99 e 97 anni. Sono sopravvissuti, dicono loro “per miracolo”, ai bombardamenti nel Nord Italia durante la Seconda guerra mondiale e oggi, con un incredibile entusiasmo, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid al centro vaccinale del Santa Maria della Pieta’ – ASL di Roma 1. Dopo un anno in casa, ora vorrebbero tornare a fare ciò che amavano fare prima della pandemia. Radia, per esempio vorrebbe “tornare a viaggiare e a giocare a carte con gli amici“, mentre Fulvio vorrebbe “tornare sulle piste da sci”. Vaccinarsi, dicono, è fondamentale “per tornare alla normalità” anche se bisognerà tenere ancora a lungo la mascherina, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 marzo 2021) Radia Zois e il fratello Fulvio hanno rispettivamente rispettivamente 99 e 97 anni. Sono, dicono loro “per miracolo”, ai bombardamenti nel Nord Italia durante lae oggi, con un incredibile entusiasmo, hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid al centro vaccinale del Santa Maria della Pieta’ – ASL di1. Dopo un anno in casa, ora vorrebberoa fare ciò che amavano fare prima della pandemia. Radia, per esempio vorrebbe “e a giocare a carte con gli amici“, mentre Fulvio vorrebbe “sulle piste da sci”. Vaccinarsi, dicono, è fondamentale “pernormalità” anche se bisognerà tenere ancora a lungo la mascherina, ...

