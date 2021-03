A Roma il 14 marzo torna domenica ecologica | stop auto e moto

Leggi su dire

(Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA – Il 14 marzo torna la domenica ecologica a Roma, con lo stop alla circolazione nella fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30. Nella stessa giornata e negli stessi orari, previsto in via sperimentale il blocco totale della circolazione veicolare anche in via Appia Antica con le seguenti modalità: tra Porta San Sebastiano e la Chiesa Domine Quo Vadis è consentito esclusivamente il transito pedonale e ciclabile; tra la Chiesa Domine Quo Vadis e via della Caffarella, il transito è parzializzato per consentire il passaggio in sicurezza di pedoni e ciclisti e, al contempo, il transito carrabile delle categorie in deroga; tra via della Caffarella e via Appia Pignatelli è consentito esclusivamente il transito pedonale e ciclabile. Il testo delle ordinanze e le relative deroghe sono riportati online sul portale di Roma Capitale. Domenica torna inoltre #ViaLibera, l’iniziativa di Roma Capitale dedicata a pedoni e ciclisti: dalle 10 alle 18 oltre 15 chilometri di strade tra Centro, Esquilino, Tiburtina, Termini, Pinciano e Prati saranno chiuse al traffico, formando un unico percorso ciclopedonale. Tra le strade interessate: via Cola di Rienzo, via Tiburtina (San Lorenzo), via dei Fori Imperiali e largo Corrado Ricci, via XX Settembre, piazza Venezia, viale Manzoni, via Labicana, via Veneto, via delle Terme di Caracalla e via Appia Antica.